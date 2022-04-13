جدة - نرمين السيد - أدخلت شركة سامسونج تحديثات جديدة على لوحة المفاتيح الخاصة بها، وتشمل هذه التحديثات تصحيح النص بشكل أفضل، كما يحتوى على حافظة محسنة، ويأتى إصدار اللوحة الجديدة بسعة 80 ميجابايت.





وهذه التحديثات من شأنها عرض النص بشكل صحيح حتى فى الوضع الليلى، كما تم أيضًا تعديل ميزة اقتراح تصحيح النص. وشملت تحديثات سامسونج كل من الرموز والتنسيقات والأحرف المعدلة الخاصة بكل بلد.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سامسونج تجرى تحديثات جديدة على لوحة المفاتيح على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.