جدة - نرمين السيد - وردد الدكتور على جمعة، الدعاء خلال تواجده فى برنامج "مصر أرض المجددين" المذاع عبر فضائية "ON"، اليوم الأربعاء. دعاء عند شراء سيارة جديدة وقال الدكتور على جمعة: "اللهم آتنا من خيرها وخير ما صنعت له، وقنا شرها وشر ما صنعت له، اللهم يا ربنا وفقنا لما تحب وترضى".

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