جدة - نرمين السيد - وذكر موقع "ذا فيرج" التقنى، أن هناك عطلا أصاب "يوتيوب" وتحديدا الشريط الجانبى الذى يظهر للمستخدم. وكانت المنصة الشهيرة قد تلقت تقارير من جميع أنحاء العالم تفيد بأن بعض مستخدميها يواجهون مشكلة مع ميزات معينة عبر خدمات "يوتيوب"، مثل تسجيل الدخول وتبديل الحسابات واستخدام شريط التنقل. وأفادت المنصة فى تدوينة عبر موقع التدوينات المصغرة "تويتر" أنها ستعمل على إصلاح العطل.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر «يوتيوب» تتعافى من انقطاع الخدمة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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