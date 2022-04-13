من مطبخك.. 3 وصفات تخلصك من الشفاة الداكنة

جدة - نرمين السيد - ويعتبر تغيير لون الشفاة من أكبر المشاكل الجمالية التى تعانى منها البعض، ولكن يمكن علاجها بوصفات منزلية بسيطة.

ومن بين الوصفات التى تساعد الفتيات فى التخلص من الشفاة الداكنة:

-ماسك البنجر:

يعد واحدا من العلاجات المنزلية البسيطة التى تساعد فى تفتيح الشفاة الداكنة، حيث تعمل كصبغة لها بالإضافة إلى غناها بمضادات الأكسدة والالتهابات، لذا لا تغير اللون فقط بل تحمى الشفاة من أضرار أشعة الشمس.

ونحتاج لمزج ملعقة صغيرة من عصير البنجر الطازج مع ملعقة كبيرة من الكريمة الطازجة، ثم وضعها على الشفاة قبل النوم، ويتم تركها طوال اليوم حتى صباح اليوم التالى ويجب شطفها.

-العسل والسكر:

يلعب الخليط بين العسل والسكر دورا مهما فى تقشير الشفاة والتخلص من خلايا الجلد الميتة التى تجعل الشفاة داكنة.

ولتحضير مقشر الشفاة بالعسل والسكر نحتاج إلى خلط ملعقة صغيرة من عصير الليمون والسكر، ووضعها على الشفاة وتركها لمدة 20 دقيقة، وتدليكها بعدهت لبضع دقائق ثم شطفها بالماء الدافئ.

-ماسك الكركم:

يساهم الكركم فى تجديد الخلايا وإخفاء اللون الداكن وعودة الشفاة إلى لونها الوردى الأصلى.

ونحتاج لمزج رشة من الكركم مع ملعقة صغيرة من الحليب ووضع الخليط على الشفاة وتدليكها وتركها لـ 5 دقائق قبل غسله.