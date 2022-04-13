مشاركة المقالات.. ميزة جديدة من سناب شات لمستخدميه

جدة - نرمين السيد - يعتمد الكثير من الأفراد على مواقع التواصل الاجتماعى حتى تكون مصدر إخبارى لهم، لذا كشف تطبيق "سناب شات" عن إضافة ميزة جديدة، تساعد مستخدميه على مشاركة المقالات الإخبارية كقصص.





وتخضع ميزة "اختبار القصص الديناميكية" للاختبار، لأجل السماح بمشاركة المقالات الإخبارية تلقائيا فى قصص على منصة Discover من خلال موجزات RSS الحالية. ولا يحتاج المستخدمون إلى متخصصين لأجل إنشاء إصدار مناسب للتطبيق لأجل وضعه بطريقة مختلفة، وفقا لما جاء فى تقارير "Axios". واستهدف التطبيق وراء تلك الميزة اعتماد المستخدمين على "سناب شات" فى مختلف الأمور دون الحاجة للانتقال إلى التطبيقات الأخرى مثل إنستجرام أو تيك توك. وأضاف مصادر أكسيوس، أن تلك الميزة ليست مصدرا أموال مباشر لـ Snapchat، كما تمنح الناشرين حافزًا أقوى لمشاركة الأخبار على Snapchat من خلال تقليل المتاعب.

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