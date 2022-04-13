دعاية غريبة.. حديقة بريطانية تستعين بثعبان لجذب الزوار

جدة - نرمين السيد - وأطلق القائمون على الحديقة ثعبانا مزيفا، وهو عبارة عن مجسم من الباستيك، لجعله يزحف فى تلك الحديقة الشعبية لأجل استقطاب المزيد من الزوار إلى الحديقة.

ولكن بعد إطلاق الثعبان المزيف حدث عكس المتوقع، وبدأ الكثير يتجنب زيارة تلك الحديقة خوفا من الثعبان الذى اعتقده البعض أنه حقيقيا.

ولكن حاول مسؤولو الحديقة بالكشف عن الحقيقة وتصحيح الخطأ الفادح الذى أثار الذعر فى نفوس الزائرين، من خلال نشر منشور عبر مواقع التواصل الاجتماعى لتوضيح الصورة المغلوطة عن الثعبان الزائف، وفقا لموقع "ديلى ميل".

وقال المسؤولون أن الثعبان ليس حقيقى، ولكنها كانت عبارة عن مزحة تم إعدادها بمناسبة جذب الزوار فى عيد الفصح، ولفتوا أنه لا داعى للخوف بشأن وجود ثعباين بالحديقة وأن الأمر مجرد مزحة ليس أكثر.