بلومبيرج: آبل قد تطلق هذه الأجهزة فى يونيو المقبل

جدة - نرمين السيد - وتوقع جورمان، منذ العام الماضى، أن "آبل" ستطلق عددًا كبيرًا من منتجات "ماك" فى عام 2022، والذى سيكون، حسب قوله، أكبر عام للشركة من حيث إطلاق المنتجات.

قد تكون منتجات ماك القادمة جزءًا من جهود "آبل" للمضى قدمًا فى الانتقال من "إنتل" إلى رقائق السيليكون الخاصة بـ شركة آبل لأجهزة "ماك".

تمتلك "آبل" مجموعة متزايدة من رقائق M1، والتى قامت الشركة بتوسيع تشكيلة "M1 Pro" و"M1 Max" و"M1 Ultra" خلال الأشهر القليلة الماضية بعد ظهورها.

لكن هذا العام، من المتوقع أن تكشف شركة آبل النقاب عن شريحة M2، والتى، وفقًا للشائعات، ستعمل على تشغيل الإصدار القادم من MacBook Air.

وقال جورمان إن أحد جهازى "ماك" يمكن أن يكون "ماك بوك آير"، والذى سيشمل إعادة تصميم مشابهة لتلك الخاصة بجهاز "آيماك" مقاس 24 بوصة مع إطارات بيضاء ونماذج ملونة.

انتشرت شائعات بأن جهاز MacBook Air القادم سيأتى بشاشة miniLED، لكن التسريبات التى مؤخرًا، أشارت إلى خلاف ذلك، قائلة إن "آبل" قد تختار شاشة LCD مجددًا هذه المرة. ومع ذلك، يمكن أن تشمل التغييرات فى MacBook Air منافذ جديدة ودعم MagSafe وكاميرا FaceTime أفضل.

تشمل المجموعة المتوقعة من منتجات Mac جهاز "ماك مينى" محدث، و"آيماك" مقاس 24 بوصة، وجهاز "ماك برو" مُقلَّص سيحل محل الطراز الحالى مقاس 13 بوصة، وجهاز "Mac Pro" جديد، و"iMac Pro".

ويعتقد جورمان أنه سيتم إطلاق جميع منتجات "ماك" هذه خلال العام الجارى، لذلك لن يكون من المستغرب أن نرى "آبل" تحشر عمليات الإطلاق فى الأحداث الرئيسية على مدار العام.