دعاء لبس الثوب الجديد.. يغفر الله لك به ما تقدم من ذنبك

جدة - نرمين السيد - وقالت الإفتاء على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، إن الرسول الكريم علمنا دعاء لبس الثوب الجديد، حيث أوضح أن ثواب قوله أن يغفر الله تعالى للمسلم ما تقدم من ذنبه.
وأشارت إلى أن الإمام ابن السنى روى فى سننه عن سيدنا عبد الله بن عباس، رضى الله عنهما أن النبى الكريم محمد صلى الله عليه وسلم قال: "من لبس ثوبا جديدا فقال: الحمد لله الذى كسانى هذا الثوب ورزقنيه من غير حول منى ولا قوة، غفر الله له ما تقدم من ذنبه".
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