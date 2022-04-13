آبل تضيف مميزات جديدة لتطبيق iPhone Health خلال العام الجارى

جدة - نرمين السيد - تخطط شركة آبل لإضافة مميزات جديدة لتطبيق iPhone Health، وفقًا لموقع بلومبيرج، وتشمل هذه المميزات أداة للتذكير بتناول الأدوية، وأيضًا تتضم إضافة استشعار درجة حرارة وتطوير جهاز مراقبة ضغط الدم بالنسبة لـ Apple Watch.





وتتيح المميزات الجديدة إمكانية فحص زجاجات حبوب منع الحمل وحساب وقت تناول الأدوية. كما توفر آبل من خلال التحديث الجديد لتطبيق الصحة على أجهزة الآيفون ميزة مهمة للنساء وهى توقع الوقت الذى من المفترض أن تصبح المرأة حامل خلاله. ومن المفترض أن تضيف آبل هذه المميزات على هواتف الآيفون والساعات خلال العام الحالى.

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