فيديو مرعب لشباب صعدوا لقمة رافعة بأستراليا يثير ضجة على السوشيال ميديا

جدة - نرمين السيد - انتشرت مؤخرًا على مواقع التواصل الاجتماعى مقاطع فيديو مرعبة، لشباب فى أستراليا صعدوا لقمة رافعة بجولد كوست شرق أستراليا، وفقًا لما نقلته العربية عن صحيفة "ديلى ميل" البريطانية.





وأظهرت الفيديوهات قيام هؤلاء الأشخاص بالمخاطرة بحياتهم من أجل حصد الكثير من المشاهدات على السوشيال ميديا. واحتوت مقاطع الفيديو التى نُشرت على الكثير من المنصات وكذلك موقع يوتيوب، على مشاهد مخيفة لصعود الشباب فوق قمة الرافعة ذات الارتفاع الشاهق، ومواجهة الموت من أجل حصد التفاعل.

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