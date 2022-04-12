ميتا تختبر أداة تسمح ببيع أصول افتراضية

وأوضح زوكربيرج: "تعد القدرة على بيع العناصر الافتراضية والوصول إلى الأشياء داخل العوالم الافتراضية جزءًا جديدًا من معادلة التجارة الإلكترونية بشكل عام".
وعلى مدار الأشهر القليلة الماضية، كانت الشركات والأفراد يشترون كل شيء من الفن إلى العقارات فى العوالم الافتراضية على منصات مثل Decentraland و The SandBox.
وذكرت شبكة "سى إن بى سى" الأمريكية: الآن يبدو أن زوكربيرج يريد السماح للمستخدمين بفعل الشيء نفسه على Horizon Worlds.
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