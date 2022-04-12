تسريبات: آبل تجهز لطرح شاحن USB-C بقدرة 35W خلال العام الحالى

جدة - نرمين السيد - أشارت تسريبات إلى أن شركة آبل تجهز لإطلاق أول شاحن بتصميم مضغوط، ويحتوى على شوكات قابلة للطى، ومسافات دائرية لتوفير قبضة إضافية لإزالة الشاحن من منفذ الطاقة بسهولة.





وجاء فى التسريبات أن شاحن USB-C سيأتى بقدرة 35W، كما سيكون للشاحن قدرة على شحن الكثير من أجهزة آبل، كالآيفون والآى باد وغيرها. ومن المقرر أن تنتج آبل كميات كبيرة من هذا الشاحن، ويتم طرحه فى وقت لاحق من هذا العام.

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