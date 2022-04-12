«هوندا» تطلق 30 نموذجا للسيارات الكهربائية على مستوى العالم بحلول 2030

جدة - نرمين السيد - أعلنت شركة "هوندا موتور" اليابانية، اليوم الثلاثاء، أنها ستطلق 30 نموذجا للسيارات الكهربائية على مستوى العالم بحلول عام 2030 وستنفق حوالى 8 تريليونات ين أى 63 مليار دولار، على البحث والتطوير على مدى السنوات العشر المقبلة.





وذكرت الشركة فى بيان نقلته وكالة أنباء "كيودو" اليابانية، أنها ستحاول تحقيق إنتاج سنوى يزيد على مليونى وحدة كهربائية بحلول عام 2030 حيث تسرع الجهود لزيادة نسبة السيارات الكهربائية وخلايا الوقود إلى 100% من إجمالى مبيعات السيارات الجديدة بحلول عام 2040. وفى وسط المنافسة العالمية المتزايدة، أفادت "هوندا" بأنها ستستثمر 43 مليار ين لبناء خط تجريبى فى محافظة "توتشيجى" لإنتاج بطاريات صلبة بالكامل، وهو عنصر أساسى فى جعل البطاريات أكثر أمانا ومنح المركبات نطاقا أكبر.

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