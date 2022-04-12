قبل البيع.. طريقة حذف البيانات والمعلومات من هواتف أيفون

جدة - نرمين السيد - يعتاد البعض قبل بيع هواتفهم على حذف البيانات والمعلومات الموجودة عليه، ولكن يواجه مستخدمى هواتف أيفون صعوبة فى ذلك وبالتالى يضطرون إلى الاحتفاظ به رغم عدم استعماله.





وهناك طريقة سهلة تساعد مستخدمى هواتف "أيفون" على حذف البيانات والمعلومات من الهاتف خلال دقائق معدودة، وفقا لموقع "zdnet" التكنولوجى. ومن خلال تلك الطريقة يتم إزالة كل البيانات السابقة التى وضعها المستخدم من تطبيقات وحسابات وصور، وهى: -الذهاب إلى الإعدادات. -اختيار عام. -الوصول إلى ميزة "Transfer or Reset iPhone". -إدخال كلمة المرور. -اتباع الخيارات التى تناسبك مثل إعادة الضبط أو حذف كل المحتوى والإعدادات السابقة. جدير بالذكر أن شركة "أبل" أضافت مؤخرا ميزة جديدة وهى إعادة ضبط أو مسح كل محتويات الهاتف فى نسخة نظام التشغيل "آى أو إس 15".

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