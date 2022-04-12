من خلال الطعام.. عصابة تسرق هندية فى النهار (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وظهر بالفيديو سيدة هندية تجلس فى موقف للحافلات تدخل فى محادثة مع سيدتين تقدمان لها طعاما، وقال عنه رواد مواقع التواصل بأن ذلك نوع خاص باحتفال دينى.

وبعد تناول المرأة الطعام، شعرت بالدوار بسبب احتوائه على منوم، ثم غطت لاحقا فى النوم، وفقا لموقع "إنديا توداى".

وتم بعد تنويمها سرقتها وأخذ كل ما معها من مجوهرات وهاتف ونقود، ثم غادروا المكان بسرعة عبر سيارة كانوا يستقلونها.