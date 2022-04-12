بعد الإعلان عنه.. مواصفات vivo X Note القابل للطى

جدة - نرمين السيد - vivo X Note

ويجمع هاتف "vivo X Note" بين جهاز تابلت وهاتف فى نفس الوقت، حيث يبلغ مقاس شاشته 7 بوصة مع جوانب مستديرة، كما يمكن أن يصبح أكبر حجمًا عند إضافة قلم ذكي ولوحة مفاتيح QWERTY.

ويأتى الهاتف بشاشة من نوع OLED قياس 7 بوصة لللشاشة الخارجية مع معدل تحديث 120 هرتز في الثانية، بدقة 1.440 فى 3.080 بيكسل، مع جودة + QHD.

ويحتوى الهاتف على شاشة رئيسية من الداخل مع شاشة خارجية ضيقة وطويلة مغطاة بزجاج من نوع UTG، وفقا لموقع "GSMArena".

كاميرا vivo X Note

ويزود الهاتف بكاميرا رباعية خلفية رئيسية مزدوجة الرئيسية بدقة 50 ميجابيكسل مع فتحة عدسة 1/1.3 وتكبير بصرى 5x وزوم رقمى يصل إلى 60x، مع كاميرا بدقة 12 ميجابيكسل بمستشعر IMX663 مع فتحة عدسة 47 مم (f / 2.0)، وكاميرا بزاوية عريضة 48 ميجابكسل مع 14 مم، وتأتى الكاميرا الأمامية بدقة 44 ميجابيكسل لالتقاط صور السيلفى ومكالمات الفيديو.

ويدعم الهاتف تقنية الجيل الخامس 5G، ويتوفر بها ذاكرة الوصول العشوائى بمساحة 256 و512 جيجا بايت للتخزين الداخلى.

بطارية وسعر vivo X Note

ويقترن الهاتف ببطارية ذات سعة 5000 ميللى أمبير، و تدعم الشحن السريع بقوة 80 وات للشحن السلكى و50 وات للشحن اللاسلكى.

ويبدأ سعر هاتف فيفو vivo X Note القابل للطى من حوالى 940 دولارا أمريكيا، أى ما يعادل حوالى 17 ألفا و300 جنيه مصرى.