بملايين الدولارات.. ميكانيكى يعثر على كنز فى القمامة

جدة - نرمين السيد - ونجح جاريد ويبل، الذى يعمل فنى ميكانيكا سيارات فى مدينة ووتر بيرى بولاية كونيكتيكت الأمريكية، فى إيجاد مجموعة من اللوحات والأعمال الفنية الأخرى فى حاوية قمامة تحتوى على مواد من حظيرة فى ووترتاون، حسب "سكاى نيوز".

واكتشف ويبل لاحقا أن تلك اللوحات والأعمال بريشة فرانسيس هاينز، وهو رسام تعبيرى تجريدى توفى عام 2016، عن عمر ناهز 96 عاما، وكانت أعماله مخزنة فى الحظيرة.

وقال المنسق الفنى لمجموعة هيرست كونيكتيكت الإعلامية، بيتر هاستينجز: إن اللوحات المغلفة، يمكن بيعها مقابل 22 ألف دولار للواحدة.

وبعدها تواصل جاريد ويبل مع أسرة الفنان الراحل، التى قال إنها سمحت له بالاحتفاظ بتلك الأعمال الفنية وبيعها. وقال ويبل: «لقد انتشلتها من حاوية القمامة».