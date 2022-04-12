جدة - نرمين السيد - ونجح جاريد ويبل، الذى يعمل فنى ميكانيكا سيارات فى مدينة ووتر بيرى بولاية كونيكتيكت الأمريكية، فى إيجاد مجموعة من اللوحات والأعمال الفنية الأخرى فى حاوية قمامة تحتوى على مواد من حظيرة فى ووترتاون، حسب "سكاى نيوز".
واكتشف ويبل لاحقا أن تلك اللوحات والأعمال بريشة فرانسيس هاينز، وهو رسام تعبيرى تجريدى توفى عام 2016، عن عمر ناهز 96 عاما، وكانت أعماله مخزنة فى الحظيرة.
وقال المنسق الفنى لمجموعة هيرست كونيكتيكت الإعلامية، بيتر هاستينجز: إن اللوحات المغلفة، يمكن بيعها مقابل 22 ألف دولار للواحدة.
وبعدها تواصل جاريد ويبل مع أسرة الفنان الراحل، التى قال إنها سمحت له بالاحتفاظ بتلك الأعمال الفنية وبيعها. وقال ويبل: «لقد انتشلتها من حاوية القمامة».
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بملايين الدولارات.. ميكانيكى يعثر على كنز فى القمامة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.