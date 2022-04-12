واتساب يطرح ميزة جديدة لمستخدمى الإصدار التجريبى

جدة - نرمين السيد - تختبر الشركة طريقة للسماح للمستخدمين بإنشاء استطلاعات الرأى فى مجموعة، وقد يتمكن المستخدمون قريبًا من إرسال ملفات كبيرة يصل حجمها إلى 2 جيجابايت.

إضافة إلى ذلك، كشف موقع "WABetaInfo" عن ميزة جديدة فى الإصدار التجريبى من نظام تشغيل أندرويد و"iOS"، حيث يطرح "واتساب" ميزة ETA لتحسين تجربة مشاركة المستندات.

ووفقًا لقطات الشاشة التى شاركها "WaBetaInfo"، سيعرض لك "واتساب" الآن الوقت المقدر عند تنزيل الملف أو المستند أو تحميله.

يمكن للمستخدمين من خلال هذه الميزة، إرسال مجموعة من الملفات، ثم معرفة الوقت الذى سيستغرقه التطبيق لتحميلها، مما سيوفر الكثير من الوقت وسيتمكن المرء من العمل على شيء آخر بدلاً من مجرد انتظار اكتمال العملية.

ستكون هذه الميزة مفيدة عند مشاركة ملفات كبيرة أو مستندات أو مقاطع فيديو مع أصدقائك وأفراد عائلتك، وهى متاحة حاليًا فقط لأولئك الذين يستخدمون نظام "iOS" و"أندرويد" ونسخة تجريبية من "واتساب" على سطح المكتب.

سيلاحظ الأشخاص الذين اشتركوا فى البرنامج التجريبى للتطبيق التغيير على الفور حيث إن النظام الأساسى قد بدأ بالفعل فى إطلاق هذه الميزة.

بصرف النظر عن هذا، يعمل التطبيق المملوك لشركة "ميتا" أيضًا على واحدة من أهم الميزات وهى الحد الأقصى لمشاركة الملفات بسعة 2 جيجابايت، وهذه الميزة مطلوبة بشدة لأن الأنظمة الأساسية الأخرى مثل "تليجرام" تقدم هذا بالفعل للمستخدمين.

لا تزال ميزة حد مشاركة الملفات الجديدة فى مرحلة الاختبار، كما أن موعد إصدارها غير معروف حتى الآن

إلى جانب ذلك، تعمل منصة المراسلة أيضًا على ميزة تتيح لك اختيار جودة تحميل الصور، حيث سيوفر التطبيق للمستخدمين ثلاثة خيارات، مثل Auto و Best quality و Data Saver.

وإذا لم تكن تعلم، يقوم "واتساب" تلقائيًا بضغط حجم الملف عند مشاركته مع أى شخص، مما يقلل من جودة الصور ومقاطع الفيديو.