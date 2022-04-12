بمميزات مدهشة.. Vivo تعلن إصدار Vivo X Note

جدة - نرمين السيد - أعلنت شركة Vivo اليوم عن إصدار هاتف Vivo X Note، الذى يأتى بعدة مميزات، منها كاميرا Telephoto، بعدد مرات تكبير تصل إلى 60 مرة، وشاشة بحجم 7 إنش، كما يدعم الهاتف تقنية الشحن السريع بقدرة 80W.





وتتميز شاشة الهاتف بجودة عرض QHD Plus، وبدقة 3080 فى 1440 بيكسل، وتدعم الشاشة معدل التحديث 120Hz، وسطوع 1500 nit. ويأتى Vivo X Note بذاكرة عشوائية 8 أو 12 جيجا بايت رام فى ذاكرة LPDDR5، وسعة تخزين 256 أو 512 جيجا بايت.

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