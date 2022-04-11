بحث علمى يحذر من دخول المنزل بالأحذية: تنقل أمراضا خطيرة

جدة - نرمين السيد - وحذر كبير علماء البيئة فى هيئة حماية البيئة فى فيكتوريا بأستراليا، مارك باتريك تايلور، وأستاذ علوم الأرض فى جامعة إنديانا، غابرييل فيليبيللى من اصطحاب الأحذية إلى داخل المنزل، وفقًا لما نقلته العربية عن مقال نشره العلماء فى موقع شبكة "سى أن أن" الأمريكية.
وتوصل العلماء إلى أن ثلث الملوثات التى تأتى من خارج المنزل، إما مصدرها الهواء أو الأحذية.
ووجد العلماء أن بعض الكائنات الحية الموجودة على الأرضيات والأحذية، هى مسببات للأمراض المقاومة للأدوية كالجراثيم.
وقال العلماء إن الأفضل هو خلع الأحذية خارج المنزل لعدم نقل الملوثات للداخل.
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