Tik Tok تجهز لإطلاق ميزة جديدة للمستخدمين.. تعرف عليها

جدة - نرمين السيد - تفاصيل الميزة الجديدة من Tik Tok وأشار المتحدث باسم المنصة إلى أن Tik Tok دائمًا ما تفكر فى طرق جديدة لإضفاء قيمة على مجتمعها وإثراء التجربة. وسلط مستشار مواقع التواصل الاجتماعى، مات نافارا الضوء على الميزة الجديدة، حيث يصبح أمام المستخدمين الوصول إلى سجل المشاهدة فى قسم المحتوى والنشاط فى إعدادات التطبيق.

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