«واتساب» تختبر ميزة معرفة الوقت المقدر لاستلام الملفات

جدة - نرمين السيد - وذكر موقع "جادجت 360 " التقنى، أن الميزة الجديدة قيد الاختبار التجريبى لمستخدمى نظامى تشغيل أندرويد Android وآى أو إس iOS والويب. وتعد الميزة الجديدة مفيدة جدًا فى حالة مشاركة المستخدمين لملفات كبيرة الحجم على WhatsApp. وتقوم منصة WhatsApp بنشر ميزة للمختبرين من خلال إصداراتها التجريبية، الإصدار 2.22.8.11 على أندرويد، و 22.8.0.74 على آى أو إس، والإصدار 2.2209.3 على أجهزة سطح المكتب.

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