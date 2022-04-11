بعد الضغط على الزر بالخطأ.. أمريكية تفوز بـ اليانصيب

جدة - نرمين السيد - وبسبب الصدفة التى جعلت فتاة أمريكية، لاكويدرا إدواردز، تشترى تذكرة بالخطأ بعد اصطدام شخص غريب بها، لتفوز بعدها 10 ملايين دولار، وفقا لموقع "بيزنيس إنسايدر" الأمريكى.

ووفقا للموقع، قال مسؤولون إن إحدى لاعبات يانصيب كاليفورنيا فازت بالملايين بعد أن اصطدم بها شخص غريب، مما جعلها تضغط على الزر الخطأ فى آلة البيع للحصول على "تذكرة لم تكن تنوى شراؤها".

وأوضح يانصيب كاليفورنيا فى البيان، أن إدواردز كانت فى سوبر ماركت فى مقاطعة لوس أنجلوس فى نوفمبر الماضى عندما أدخلت 40 دولاراً فى آلة اليانصيب، وبعد أن صدمها شخص غريب اضطرت لاختيار تذكرة "سكراتشرز 200X" بقيمة 30 دولاراً عن طريق الخطأ وتركها غاضبة.

وبعد عودتها إلى سيارتها بدأت فى خدش التذكرة واكتشفت أنها ربحت 10 ملايين دولار.

وقالت إدواردز فى بيان صحفى: "لم أصدق ذلك حقاً فى البداية، لكنني انطلقت فى طريقى وظللت أنظر إلى التذكرة، وكدت اصطدم بسيارتى، فتوقفت، ونظرت إليها مراراً وتكراراً، وقمت بمسحها ضوئياً باستخدام تطبيق (California Lottery mobile) الخاص بى، وظللت أفكر فى أن هذا لا يمكن أن يكون صحيحاً".

وتسعى إدواردز للتخطيط فى بدء مؤسسة غير ربحية وشراء منزل بثروتها الجديدة، كما صرح مسؤولون بأن السوبر ماركت الذى اشترت منه تذكرتها حصل على مكافأة قدرها 500 ألف دولار.