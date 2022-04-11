إيلون ماسك يتخلى عن خططه بشأن تويتر

جدة - نرمين السيد - وذكرت شبكة "سى إن بى سى" الأمريكية، أن الرئيس التنفيذى لشركة تويتر "باراج أجراوال"، أعلن أن ماسك لا يزال أكبر مساهم فى تويتر، وأبلغ ماسك إدارة تويتر أنه يشغل مقعد مجلس الإدارة.
يذكر أن فى 5 أبريل الماضي، أعلنت إدارة تويتر أن ماسك سينضم إلى مجلس الإدارة، وفى اليوم السابق، كشف الرئيس التنفيذى لشركة تسلا أنه أكبر مساهم فى منصة تويتر.
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