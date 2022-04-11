بمكعبات الثلج.. طريقة العناية بالبشرة فى رمضان

جدة - نرمين السيد - وهناك حل بسيط يساعد فى تهدئة البشرة من الألم الناتج عن الالتهابات وفى نفس الوقت يؤدى إلى حل مشكلات البشرة، وفقا لموقع "STYLECRAZE".

وتلعب مكعبات الثلج دورا مهما فى علاج البشرة من الالتهابات والحفاظ أيضا على نضارتها وخلوها من البثور والحبوب.

ومن بين فوائد مكعبات الثلج للبشرة:

-تقليل تورم البشرة:

يمنح الثلج تأثير المخدر على الوجه عند استخدامه كحل لمشكلة حب الشباب والبثور، بسبب دروه فى تقليل الالتهابات وإبطاء تدفق الدم فى الوجه.

-تقلص مسام البشرة:

حب الشباب السبب الرئيسى لظهوره هو انسداد مسام الجلد، واستخدام الماء المثلج على البشرة فى شد مسام الجلد حتى لا تسدها البكتريا، لتشعرى بالراحة.

ولاستخدام مكعبات الثلج بشكل صحيح على البشرة، هناك بعض الخطوات الواجب اتباعها:

-صنع كيس ثلج:

من خلال لف مكعب الثلج بمنشفة أو قطعة قماش قطن، وفركها على المنطقة المراد الاهتمام بها لمدة 10 دقائق، وإراحتها لمدة 5 دقائق وتكرار تلك الخطوة مرة أخرى.

-مسح الوجه:

يمكن تحضير مكعب ثلج بأكثر من عنصر مكون من بضع قطرات من عصير اليمون وعصير الطماطم مع الماء وتجميدها ومسح البشرة بها، وممكن تغير العناصر بإضافة الشاى الأخضر وتجميده وفرك الوجه به.

-غمس البشرة فى الماء:

ويمكن إعداد حمام لبشرتك من خلال إضافة تلك المكعبات فى وعاء وإضافة الليمون والخيار للماء وغمس الوجه ثوانى مع تكرار العملية لمدة دقيقتين.