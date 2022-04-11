أفضل الهواتف القابلة للطى.. شاشة وبطارية «Galaxy Z Fold 4»

جدة - نرمين السيد - الهواتف القابلى للطى

ويعتبر الهاتف "Galaxy Z Fold 4" من أفضل الهواتف القابلة للطى فى العام الجارى، وكشفت تسريبات عن أهم مواصفاته التى تميزه عن غيره، منها دعمه لـ S Pen مع مستشعرات أذكى بتقنية الذكاء الاصطناعى، مع شاشة تضمن عمليات طى معقدة وصعبة مع عدد من التحسينات الكبيرة وطبقة حماية قوية للغاية.

مواصفات Galaxy Z Fold 4

ويأتى الهاتف بكاميرا رئيسية بدقة 108 ميجابيكسل مثل تلك الموجودة فى هاتف Galaxy S22 Ultra الرائد، وفقا لموقع "Tech Radar".

ويحتوى الهاتف على بطارية كبيرة سعة 5000 ميللى أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 45 وات، بسعة أكبر من تلك الموجودة فى الهاتف السابق مع تقليل لوقت عملية الشحن.