لها شفاه تشبه البشر.. ظهور سمكة غريبة على شواطئ أستراليا (فيديو)

جدة - نرمين السيد - الكائن البحرى الغريب وصفه الكثيرون بأنه مثل "كائن فضائى"، والغريب أن له شفاه تشبه شفاه البشر.

من جانبه، قال درو لامبرت، والذى نشر الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعى، إنه وجد السمكة الغريبة بـ "الصدفة" أثناء قيامه بنزهة مع أحد أصدقائه.

وفى سياق متصل، كشفت لاتيتيا حنان، خبيرة الأسماك فى مركز الحياة البحرية فى سيدنى بـ أستراليا، أن السمكة الغريبة من عائلة تعرف باسم "الاسمبرانتشى"، وتتميز بقضمها لأشياء تفوق قدرتها على المضغ، وقد يكون هذا ما حدث مع الكائن الظاهر فى الفيديو.

وأشارت خبيرة الأسماك إلى أن أستراليا تعد موطناً لهذا النوع من الأسماك، والذى يعيش فى بوندى منذ 20 عاما.