تسريبات: سامسونج تطرح Galaxy Z Fold 4 بمواصفات مذهلة للكاميرا

جدة - نرمين السيد - مواصفات كاميرا Galaxy Z Fold 4 وأكدت التسريبات أن Galaxy Z Fold 4 يأتى بمستشعر بدقة 108 ميجا بيكسل وهو نفس المستشعر المستخدم فى هاتف Galaxy S22 Ultra. ويعد هذا المستشعر تطور كبير لإعدادات الكاميرا المقدمة من Z Fold 3، حيث ضم مستشعر رئيسى بدقة 12 ميجا بيكسل، بالأضافة إلى مستشعر telephoto

بدقة 12 ميجا بيكسل لدعم التكبير البصرى مرتين.

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