حمزة رضا.. قصة كفاح من الظلام إلى العطاء (فيديو)

جدة - نرمين السيد - لم يستسلم حمزة رضا " 26" عاما، ابن مدينة بورفؤاد بمحافظة بورسعيد، حين فقد القدرة على الرؤية تدريجيًا منذ التحاقه بالمرحلة الثانوية، لكنه ضرب أروع نموذج للتحدى والتحق بكلية الآداب جامعة بورسعيد- قسم اللغة العربية وتخرج بتقدير جيد جدًا، و برغم الكثير من المعوقات التى واجهها "حمزة" خلال دراسته الجامعية إلا أنه لم يستسلم ليخوض تحدى جديد من تحديات الحياة، واختراق مجال الميديا والمونتاج دون استسلام بمحموله البسيط، وصوته القادر على التلون، بدأ "حمزة" بشق طريقه فى عالم مختلف واسع "لا يراه، لكنه يشعر بكل حركاته وسكناته".. بالتعليق الصوتى.





حول "حمزة" إعاقته البصرية إلى طاقة من النور تدفعه للعمل لتطوير ذاته وإنجاز ما يحب باتقان، حيث بدأت فى تدشين قناة على اليوتيوب بأعماله وتعليقاته الصوتية وعمل على مونتاجها وهندستها الصوتية بنفسه" ، مؤكدا أنه أيقن بعد تجربته فى هذا المجال أن السعى لتطوير النفس لا تحده عوائق، وأن الإنسان إذا رغب استطاع.

واوضح "حمزة" خلال حديثه إصرارى على العمل هو لأننى لا أريد للحياة أن تتحكم بى، بل أنا من يتحكم بها، أصنع مستقبلى بيدى، وأثبت نفسى فى المجتمع، داعمى الأكبر والأخير هو الله ثم أمى وأبى" إضافة لأصدقائه فى الجامعة، يتأمل الشاب "حمزة" شاشة حاسوبه الشخصى جيدا ويستمع لكل تفاصيل البرامج الحاسوبية والصور وبكل هدوء وتأنى، يترك لعقله وفكره أن يسرحا فى عالم آخر حتى ينجز أفضل الأعمال الصوتية المبدعة.

وأشار حمزة" فى حديثه عن العوائق التى واجهته أثناء عمله على مونتاج المحتوى الصوتى الذى يقدمه، إلى أنه قرر أن يتعلم من برامج المونتاج التى تتوافق مع قارئ الشاشة الخاص به، واخترت ذلك بعناية بعد إستخدام أكثر من برنامج، ووصلت إلى صناعة الفيديو من تلقاء نفسى.

وتابع : "العديد من الأشخاص قالوا لى أن صوتى يصلح للتعليق الصوتى والتقديم ومن هنا بدأت فى تطوير نفسى عن طريق سماع فيديوهات على اليوتيوب لتعلم التعليق بمجهود ذاتى، حيث تعمل بالتليفون الخاص بى واللاب توب دون الاعتماد على إمكانيات عالية.



ويطمح حمزة أن يكون لديه استوديو منزلى خاص بها، وأن يلقى رعاية أكبر هو وكل ذوى الاحتياجات الخاصة، ويرى "حمزة " أن الكفيف الذى لا يخرج للحياة يرتكب خطأ كبيرا فى حق نفسه ومجتمعه بل لا بد أن يخرج إلى الناس ويظهر مهارته وقدرته فى المجال الذى يتميز فيه.