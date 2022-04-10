تعرف على مواصفات شاشة LG Gram Plus View الجديدة من LG

جدة - نرمين السيد - وتتميز الشاشة بعدة خصائص منها حافظة غطاء Folio، والتى تعمل كمسند للشاشة بوزن 320 جرام. وتحتوى الشاشة على مادة مضادة للتوهج، كما تضم اثنان من منافذ USB-C، ونمط لمقاومة الإضاءة الزرقاء، ولا تتضمن الشاشة مكبرات صوتية، ولذلك يمكن أن تدعم إتصال مكبرات صوت خارجية.

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