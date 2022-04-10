جدة - نرمين السيد - وأظهرت الصور رجلًا يعمل مزارعًا يقوم بضرب كلب باستخدام عصاية خشبية، والكلب معلقًا من رقبته، وحدثت الواقعة فى قرية سمادون التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية.

وقامت قوات الأمن بضبط المتهم بتعذيب الكلب وتحرير محضر ضده حمل رقم 4427 لسنة 2022، وقررت النيابة حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق. من جانبها أصدرت وزارة الداخلية بيان يكشف ملابسات الواقعة، قالت إنها قامت بضبط الشخص المشار إليه فى واقعة التعدى على كلب باستخدام عصا خشبية، وتم مواجهته واعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، كما أقر بتخلصه منه بإحدى المجارى المائية بذات الناحية، وعلل الشخص فعتله بإن الكلب قام بترويع أطفاله.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر واقعة تعذيب كلب تثير غضب السوشيال ميديا.. والداخلية تضبط المتهم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.