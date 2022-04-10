يحتوى على معالج إنتل.. لينوفو تطلق Yoga 9i Gen 7 بمواصفات مميزة

جدة - نرمين السيد - مواصفات جهاز Yoga 9i Gen 7 الجديد من لينوفو وكانت لينوفو قد أعلنت فى وقت سابق من شهر يناير الماضى عن جهاز Yoga 9i Gen 7، وكانت هذه هى المرة الأولى، والآن يتوافر الجهاز بمعالج إنتل Alder Lake-P. ويحتوى الجهاز الجديد على شاشة OLED بحجم 14 إنش، ودقة عرض 1920 فى 1200 بيكسل.

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