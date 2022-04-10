للعرض مرة واحدة.. واتساب يختبر ميزة جديدة

جدة - نرمين السيد - وتمنح ميزة واتساب الجديدة المستخدمين القدرة على إخفاء الوسائط المشتركة فى محادثات التدمير الذاتى من معرض الصور بهواتفهم.
وتمكن مجموعة من مختبرى واتساب، لإتاحة لهم القدرة على مشاركة ملفات يصل حجمها إلى 2 جيجابايت.
وبالإضافة إلى ذلك توفر أحدث إصدارات التجريبية من واتساب لنظام التشغيل أندرويد و iOS والويب وسطح المكتب القدرة على عرض مقدار الوقت المقدر لوصول الملفات عند مشاركة المستندات المختفية، وفقا لموقع "androidpolice".
وفى ذات الوقت، قامت شركة واتساب بتحديث خاصية العرض لمرة الواحدة لمنع مشاهدة بعض الوسائط أكثر من مرة، ولحل مشكلة ظهور الوسائط المختفية التى يريد مرسلها أن تشاهد لمرة واحدة فقط، من خلال تعطيل خيار التخزين التلقائى للوسائط على الهاتف.
وبمجرد طرح هذه الميزة، عند إرسال صور ومقاطع فيديو مختفية، لن يتم حفظها أو تخزينها تلقائيا فى معرض الهاتف للطرف الآخر.
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