أرقام عن صيامك فى تاسع أيام رمضان (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - ويرصد "دوت الخليج" فى الإنفوجراف التالى، عدد ساعات الصيام فى اليوم التاسع ومواعيد صلاة المغرب والعشاء ووقت السحور والإمساك وصلاة الفجر.

ويصل عدد ساعات الصيام فى اليوم التاسع من شهر رمضان 14 ساعة و35 دقيقة، ويؤذن لصلاة المغرب 6:19 مساء، و العشاء 7:39 مساء.

بينما وقت السحور 1:44 صباحا، وموعد الإمساك 3:44 صباحا، وصلاة الفجر 4:04.