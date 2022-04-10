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جدة - نرمين السيد - ويرصد "دوت الخليج" فى الإنفوجراف التالى، عدد ساعات الصيام فى اليوم التاسع ومواعيد صلاة المغرب والعشاء ووقت السحور والإمساك وصلاة الفجر.
ويصل عدد ساعات الصيام فى اليوم التاسع من شهر رمضان 14 ساعة و35 دقيقة، ويؤذن لصلاة المغرب 6:19 مساء، و العشاء 7:39 مساء.
بينما وقت السحور 1:44 صباحا، وموعد الإمساك 3:44 صباحا، وصلاة الفجر 4:04.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أرقام عن صيامك فى تاسع أيام رمضان (إنفوجراف) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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