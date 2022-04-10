يشبه التنين.. كائن غريب يثير الرعب فى روسيا

جدة - نرمين السيد - ويعد ذلك الحيوان الغامض غريب الشكل، وحاول الكثير تخمين حقيقته، فكان يظهر بعيون ضخمة وزعانف التى تشبه الأجنحة وذيله طويل.

وتمكن الصياد الروسى فيدورتسوف، البالغ من العمر 39 عاما، من اصطياد ذلك الحيوان الغريب عندما كان فى مهمة صيد فى بحر النرويج وعثر عليه بالصدفة، وفقا لما جاء فى موقع "سكاى نيوز".

وقال البعض إن الحيوان "أسطورى" أو تنين صغير، معتمدين فى ذلك عيونه الضخمة وزعانفه التى تبدو مثل الأجنحة وذيله الطويل بشكل غير عادى بالنسبة إلى الحيوانات البحرية.