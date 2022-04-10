أبرزها الكاميرا.. مواصفات مميزة لهاتف شاومى الجديد «Xiaomi 12 Lite 5G»

جدة - نرمين السيد - ويحمل هاتف شاومى الجديد اسم "Xiaomi 12 Lite 5G" والذى يأتى بشاشة يبلغ قياسها 6.55 بوصة من نوع AMOLED مع معدل تحديث 120 هرتز فى الثانية، ودقة 1440 بيكسل، وجودة + Ful HD.
ويزود الهاتف بكاميرا خلفية ثلاثية، الرئيسية بمستشعر من نوع IMX707 دقة 64 ميجا بيكسل، وكاميرا فائقة الاتساع دقة 13 ميجا بيكسل، وكاميرا دقة 8 ميجا بيكسل، وكاميرا أمامية للتصوير السيلفى ومكالمات الفيديو بدقة 20 ميجا بيكسل، وفقا لموقع "Notebookcheck".
ويقترن الهاتف بذاكرة وصول عشوائى 6 و8 جيجا بايت رام، وذاكرة تخزين داخلية 128 و256 جيجا بايت، ويحتوى على بطارية 4500 ميللى أمبير، تدعم الشحن السريع السلكى بقوة 33 وات.
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