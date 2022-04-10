لحظات تحبس الأنفاس.. انقسام طائرة لنصفين فى مطار بكوستاريكا (فيديو)

جدة - نرمين السيد - انقسام طائرة لنصفين ونشرت عدة صحف دولية تفاصيل عن هذا الحادث، حيث أن الطائرة تتبع شركة الشحن "DHL"، موضحة أن طائرة من طراز بوينج 757-200 كانت متجهة لجواتيمالا، وهبطت فى مطار خوان سانتاماريا الدولى فى حدود الساعة 10 صباحًا، وذلك بعد عطل فى نظامها الهيدروليكى.

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