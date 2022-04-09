تسريبات: سامسونج تدعم الساعة الذكية Galaxy Watch5 Pro بقدرة هائلة للبطارية

جدة - نرمين السيد - يذكر أن سامسونج تستعد لإصدار جيل جديد من الساعات Galaxy Watch5 خلال العام الحالى. ومن المفترض أن تأتى بطارية الساعة Galaxy Watch5 Pro بسعة 572 mAh وتعتبر قدرة فائقة مقارنة بسعة 361 mAh، وهى أعلى سعة بطارية ظهرت فى سلسلة الساعات الذكية Galaxy Watch4.

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