جدة - نرمين السيد - وأشارت جوجل إلى أنها تتيح خيارات إصلاح تابعة لجهات خارجية، لتشمل أجهزة أخرى. ويتيح هذا التعاون لمستخدمى هواتف Pixel نقل الأجهزة لفروع uBreakiFix المختصة بالولايات المتحدة الأمريكية وكندا لإصلاحها.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تعاون جديد بين جوجل و iFixit لإصلاح هواتف Pixel فى أماكن مختصة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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