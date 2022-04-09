الصين تستقبل بيانات من أحدث الأقمار الصناعية للرصد الأرضى

جدة - نرمين السيد - قال معهد بحوث معلومات الفضاء التابع للأكاديمية الصينية للعلوم إن المحطة الأرضية الصينية للأقمار الاصطناعية للاستشعار عن بعد باتت قادرة رسمياً على تلقى ومعالجة وتوزيع البيانات المنقولة من القمر الصناعى لاندسات-9.





وأضاف المعهد - وفقا لما ذكرته وكالة أنباء (شينخوا) الصينية اليوم السبت - إن المحطة تستقبل بيانات من لاندسات-5 منذ العام 1986، كما تُوفر للمستخدمين أيضاً بيانات الرصد من لاندسات-7، ولاندسات-8.

وأشار إلى أن هناك 5 محطات فرعية، 4 محطات فى الصين وواحدة فى القطب الشمالى، حيث أكملت المحطات فى بكين وشينجيانغ وهاينان شهادة المحطة الأرضية الدولية للقمر الصناعى لاندسات-9.

وأُطلق القمر الصناعى لاندسات-9 فى شهر سبتمبر الماضى، وبدأ التشغيل فى شهر يناير من العام الجارى.

وستُقدم المحطة الأرضية الصينية للأقمار الاصطناعية للاستشعار عن بعد، بيانات قياسية لـ لاندسات-9، ومنتجات قيمة مُضافة إلى المستخدمين لتشكيل تجديد مستمر لبيانات الرصد من أقمار لاندسات الصناعية، وتلبية متطلبات البحث العلمى والتطبيق.