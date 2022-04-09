الصين تستقبل بيانات من أحدث الأقمار الصناعية للرصد الأرضى

وأضاف المعهد - وفقا لما ذكرته وكالة أنباء (شينخوا) الصينية اليوم السبت - إن المحطة تستقبل بيانات من لاندسات-5 منذ العام 1986، كما تُوفر للمستخدمين أيضاً بيانات الرصد من لاندسات-7، ولاندسات-8.
وأشار إلى أن هناك 5 محطات فرعية، 4 محطات فى الصين وواحدة فى القطب الشمالى، حيث أكملت المحطات فى بكين وشينجيانغ وهاينان شهادة المحطة الأرضية الدولية للقمر الصناعى لاندسات-9.
وأُطلق القمر الصناعى لاندسات-9 فى شهر سبتمبر الماضى، وبدأ التشغيل فى شهر يناير من العام الجارى.
وستُقدم المحطة الأرضية الصينية للأقمار الاصطناعية للاستشعار عن بعد، بيانات قياسية لـ لاندسات-9، ومنتجات قيمة مُضافة إلى المستخدمين لتشكيل تجديد مستمر لبيانات الرصد من أقمار لاندسات الصناعية، وتلبية متطلبات البحث العلمى والتطبيق.
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