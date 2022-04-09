يوتيوب يوقف حساب قناة البرلمان الروسى

جدة - نرمين السيد - وكان موقع "يوتيوب" أعلن فى مارس الماضى حظر موقعى وكالة أنباء "سبوتنيك" وقناة "آر تى" الروسيتين وجميع القنوات المتصلة بهما فى أوروبا، وذلك نظرا للوضع المستمر فى أوكرانيا.

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