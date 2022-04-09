سيد رمضان.. باحث بالطاقة الذرية يحصد جائزة الدولة التشجيعية

جدة - نرمين السيد - كشف الدكتور سيد رمضان مدرس الميكروبيولوجى بهيئة الطاقة الذرية، تفاصيل حصوله على جائزة الدولة التشيجعية، موضحًا: "كان المحور الرئيس للجائزة، هو استخدام التكنولوجيا والتطبيقات السلمية للطاقة الذرية فى مجال الميكروبيولوجى".





وأضاف رمضان خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، على القناة الأولى والفضائية المصرية، أن مجمل الأبحاث التى تقدم بها شملت استخدام الكائنات الدقيقة، وبخاصة الفطريات فى إنتاج مواد فعالة وأدوية هامة لعلاج السرطان، لتقليل التكلفة الإقتصادية لإنتاج الادوية عن طريق إيجاد المصادر البديلة منخفضة التكلفة، كما استخدمنا تكنولوجيات مبتكرة وحديثة فى إعادة استخدام المخلفات الزراعية والصناعية مثل قش الأرز. وتابع: "استخدمنا مخلفات زراعية هامة جدا مثل مُصاصة قصب السكر وأنتجنا منها أدوية مهمة، ونعمل بقوة فى عصر النانو تكنولوجيا ونشارك بابتكارات وتكنولوجيات مبتكرة لاستخدام تكنولوجيا صديقة للبيئة لإنتاج المواد النانوية بكلفة منخفضة مقارنة بالطرق الكيميائية العادية المستخدمة لتقليل الانبعاثات الكربونية". وأردف مدرس الميكروبيولوجى بهيئة الطاقة الذرية: "نستخدم الطاقة الذرية عن طريق إحداث طفرات حميدة لمضاعفة إنتاج الكائنات الدقيقة من المواد الفعالة وهو ما يسهم بشكل مباشر فى تقليل كلفة الإنتاج للأدوية والمواد الفعالة".

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