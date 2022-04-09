بقدرات تصوير احترافية.. سلسلة هواتف أوبو الجديدة فى الأسواق

جدة - نرمين السيد - وتشمل السلسلة هواتف: رينو7 برو 5G، رينو 7 5G، ورينو 7 Z 5G، حيث تتميز بكاميرات عالية الجودة، الأمر الذى أوضحته الشركة داعية ملايين الأشخاص حول العالم الاحتفال بشهر رمضان المبارك بأخذ صور بالهواتف الجديدة، وتخليدها فى الذاكرة.

يأتى الهاتف مدعوماً بنظام الكاميرا البورتريه الرائد الجديد والمبنى على مستشعرين فائقين للتصوير «IMX709 و IMX766»، فإن أوبو رينو7 برو 5G يمنح جميع المستخدمين قفزة نوعية فى التقاط صور بورتريه شخصية، مما يوفر إمكانيات غير محدودة فى مزايا الصور والفيديو بلمسة زر واحدة.

ويمكن للمستخدمين الاختيار من بين 25 مستوى من تعديلات فتحة العدسة بدايةً من f/0.95 إلى f/16 بطريقة تحاكى التأثيرات المطبقة على الصور الملتقطة بكاميرات DSLR الاحترافية.

وعندما يلاحظ الذكاء الاصطناعى ضوءاً خلفياً فى المشهد المُصور، تُفعل خوارزميات Live HDR لأوبو تلقائياً، لتزيد النطاق الديناميكى لكل إطار، كما يحافظ Live HDR على الألوان والتفاصيل الأصلية فيبرز ظهورك فى الصورة بطريقة طبيعية تماماً، وذلك عن طريق تعزيز سطوع المناطق الأكثر ظلاماً، وتقليل الأجزاء الساطعة بشكل مبالغ فيه من الصورة.

ويحدد بورتريه الألوان المعزز بالذكاء الاصطناعى تلقائياً بطل الصورة، ويطبق فلتر صورة أحادى اللون، ليتحول كل شيء فى الصورة إلى اللونين الأبيض والأسود، تاركاً بطل الصورة فقط بالألوان الأصلية ليكون مصدر البهجة والسعادة.