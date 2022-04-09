تويتر تختبر خصائص جديدة لتسهيل استخدام التطبيق

جدة - نرمين السيد - وكانت تويتر قد أعلنت فى وقت سابق أنها فى طور العمل على خاصية تعديل التغريدات، الميزة التى ينتظرها كثيرون من مستخدمى تويتر.
فى سياق آخر، تختبر تويتر ميزة جديدة تسمى ”unmention“ تتيح للمستخدمين إزالة أنفسهم من تغريدات تم ذكرهم فيها، والهرب من سلاسل التغريدات الطويلة وغير المرغوب فيها.
وكانت ميزة "Unmention" مطلوبة على نطاق واسع بين المستخدمين الذين يتم وضع إشارة لهم بانتظام فى التغريدات، وهو أمر ألمحت الشبكة الاجتماعية إلى إطلاقه فى الماضي، وفق ما كشفته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية.
ووفق المعلومات، إنّ هذه الميزة تجريبية ومقتصرة على مستخدمى موقع تويتر فى الوقت الحالي، ولكن يمكن تعميمها على منصات أخرى فى المستقبل.
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