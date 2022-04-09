8 رمضان.. موعد الإمساك وأذانى الفجر والمغرب وساعات الصوم

جدة - نرمين السيد - ويبدأ السحور الساعة 1.46 صباحا، والإمساك 3.46 صباحا، والفجر 4.6 صباحا، والشروق 5.35 صباحا، والظهر 11.56 صباحا، والعصر 3.30 مساء، والمغرب 6.18 مساء، والعشاء 7.38 مساء. وتصل مدة ساعات الصوم يوم 8 رمضان لعام 1443 إلى 14.33 ساعة.

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