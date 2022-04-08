تعرف على الإجازات الرسمية حتى نهاية 2022 (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - ويستعرض موقع "دوت الخليج" مواعيد الإجازات الرسمية حتى نهاية 2022 من خلال الإنفوجراف التالى: 25 أبريل

عيد تحرير سيناء

عيد شم النسيم 1 مايو

عيد العمال 2 مايو

عيد الفطر 30 يونيو

ذكرى الثورة 8 يوليو

وقفة عرفات 9 يوليو

عيد الأضحى

23 يوليو

ذكرى الثورة ذكرى الثورة 30 يوليو

رأس السنة 6 أكتوبر

عيد القوات المسلحة 8 أكتوبر

المولد النبوى

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