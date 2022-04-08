هندى يعود من الموت بعد 24 ساعة على وفاته 

جدة - نرمين السيد - وذكرت صحيفة "تايمز" الهندية، أن الرجل يبلغ من العمر 55 عاما، وكان يعمل فى مدينة مجاورة لبلدته، وتلقت أسرته خبر وفاته أثناء عمله فى محطة حافلات، وتعرفت أسرته على جثته وسلمت الشرطة الجثة لعائلته التى قامت بدفنه.
وبعد مرور 24 ساعة من دفن الجثة، تفاجأت عائلة الشخص المتوفى به وهو يدخل المنزل.
وكشف الابن للصحيفة الهندية: "لم نصدق أعيننا عندما دخل المنزل.. صدمت لسماع نبأ وفاة والدى بذات القدر الذى شعرت به عندما دخل إلى المنزل".
على الفور تحركت الشرطة الهندية لمكان الجثة وتم استخراجها لتشريحها لمعرفة هويتها وأسباب الوفاة.
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