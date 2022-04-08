كائن بحرى غريب على شواطئ أستراليا (صور) 

جدة - نرمين السيد - وأثار الكائن البحرى الخوف لدى مرتادى الشاطئ، بعدما وصفوه بـ"الكائنات الفضائية". وذكرت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، أن الكائن البحرى ظهر بشفتين شبيهتين بتلك التى يمتلكهما الإنسان. وكشفت لاتيتيا حنان، خبيرة أسماك أسترالية، إلى أن المخلوق البحرى عبارة عن سمكة من عائلة تعرف باسم "الاسمبرانتشى"، والتى تتميز بقضمها لأشياء تفوق قدرتها على المضغ.

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