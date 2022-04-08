طائرة تنشطر نصفين وهى تهبط فى مطار دولى (فيديو)

جدة - نرمين السيد - كانت طائرة "بوينغ" تابعة لشركة DHL لخدمات البريد السريع بين القارات، تهبط أمس الخميس فى مطار Santamaría الدولى بمدينة "سان خوان" عاصمة كوستاريكا، حين انحرفت على المدرج وانشطرت نصفين، على مرأى من كاميرات عدة صورتها فى المطار الذى أغلقته السلطات وانتشلت الطيار ومساعده من خطر محدق.





وكانت الطائرة أقلعت من المطار نفسه الى دولة غواتيمالا المجاورة بأمريكا الوسطى لكوستاريكا، ثم اكتشف قائدها عطلا فنيا، اضطره للعودة الى المطار والقيام بهبوط اضطرارى فيه، الا أن عملية الهبوط لم تكن ناجحة كما كان الطيار يأمل، فانحرفت وانشطرت، كما أصيب جناحها بكسور واشتعلت فيها بؤرة حريق صغير، أخمده رجال الإطفاء. ولم يتعرض بقية أفراد الطاقم لإصابات، سوى واحد نقلته سيارة إسعاف الى حيث خضع لفحوصات طبية فى أحد المستشفيات كإجراء احترازي، فيما استمر المطار مغلقا طوال 6 ساعات، وأثر الإغلاق على 32 رحلة تجارية من وإلى الولايات المتحدة والمكسيك وكندا ودول بأوروبا، كما تأثرت 3 رحلات شحن.

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