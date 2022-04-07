آبل تعيد تطبيقا معارضا لسياسة بوتين إلى متجر تطبيقات روسيا

جدة - نرمين السيد - أعلنت صحيفة واشنطن بوست نقلاً عن باحثين مستقلين، أن تطبيق تصويت المعارض البارز للرئيس الروسى فلاديمير بوتين، أصبح متاحًا مرة أخرى للتحميل من متجر تطبيقات آبل الروسى.





وأشارت WaPo إلى أن تطبيق "Smart Voting" يحتوى على أكثر من ألف تأييد لمرشحين سياسيين روس، بهدف مساعدة المواطنين على توحيد الأصوات ضد حزب روسيا المتحدة الحاكم الذى كان فلاديمير بوتين زعيمه الفعلى حسبما نقل موقع The verege.

وليس من الواضح ما الذى دفعها لاستعادة التطبيق، حيث كانت قد تعرضت أيضًا لانتقادات بسبب إزالة تطبيقات الاحتجاج والوسائط فى الصين بناءً على طلب الحكومة حسبما نقل موقع The verege.

ويأتى قرار استعادة التطبيق فى الوقت الذى اتخذت فيه شركة آبل وشركات أخرى خطوات بعيدًا عن السوق الروسية، فى أعقاب غزو روسيا لأوكرانيا.

قالت شركة آبل إنها أوقفت جميع مبيعات المنتجات فى روسيا فى بداية شهر مارس، بينما أوقفت شركة سامسونج المنافسة الرئيسية أيضًا الشحنات إلى البلاد، لكن حتى الشركات التى ترغب فى بيع الهواتف فى روسيا واجهت صعوبات.

وذكرت صحيفة فاينانشيال تايمز الشهر الماضى أن بائعى الهواتف الذكية الصينيين خفضوا شحناتهم إلى روسيا، حيث أدى انهيار قيمة الروبل إلى صعوبة بيع الهواتف فى البلاد دون تكبد خسارة.

وجادل النشطاء بأنه من المهم للشركات الغربية الاستمرار فى السماح بتوزيع البرامج فى روسيا؛ لأنها يمكن أن تزود مواطنى الدولة بمعلومات مهمة وطرق للتغلب على الرقابة الحكومية.

وبذلت مواقع الويب محاولات مماثلة لضمان استمرار توفر محتواها فى روسيا فى أعقاب الغزو.